Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer mit Diebesgut

Kaiserslautern (ots)

Der Polizei wurde am Sonntagnachmittag ein Randalierer in der Weilerbacher Straße gemeldet. Zeugen meldeten per Notruf einen Mann, der mit einer Sturmhaube bekleidet und Stuhlbeinen in der Hand auf Büsche einschlagen würde. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf einen amtsbekannten 41-Jährigen. Auf Ansprache durch die Polizisten legte sich der Mann widerstandslos auf den Boden. Er wurde aus Eigenschutzgründen gefesselt. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten mehrere Bank- und Kreditkarten von anderen Personen. Auch das Fahrrad, das er dabei hatte, gehörte nicht dem 41-jährigen Mann. Eine Zeugin gab an, dass er mit einem anderen Rad in die Straße gefahren kam. Das Rad, das er nun dabei hatte, hat zuvor an einer Hecke gelehnt. Die Karten sowie die zwei Fahrräder wurden beschlagnahmt und der 41-Jährige wurde zur Abklärung weiterer Maßnahmen mit auf die Dienststelle genommen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell