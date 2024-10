Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallfluchten wurden aufgeklärt

Bad Salzungen (ots)

Die Fahrzeugführerin eines PKW Daimler Benz beschädigte beim ausparken am 25.10.2024 gegen 14:00 Uhr den Zaun an einem Grundstück in Bad Salzungen in der August-Bebel-Straße. Die Frau stieg zwar aus und gab an sich um den Schaden zu kümmern, verließ die Unfallstelle dann jedoch ohne ihre Personalien beim Geschädigten zu hinterlassen. Da dieser sich jedoch das Kennzeichen des Fahrzeuges notiert hatte, konnte die Fahrzeugführerin ermittelt werden.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 13:30 Uhr am 25.10.2024 in Bad Salzungen in der Bahnhofstraße, wie ein älterer Herr mit seinem Pkw Dacia Duster ein Verkehrszeichen beschädigte. Der Fahrzeugführer hielt kurz darauf mit seinem Pkw, richtete seine Stoßstange und fuhr anschließend fort. Da der Zeuge sich das Kennzeichen des Unfallverursachers notiert hatte, meldete er den Unfall der Polizei. Bis dato hatte sich der Unfallverursacher nicht bei der Polizei gemedelt. Aber auch in diesem Fall konnte der verantwortliche Fahrzeugführer ermittelt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell