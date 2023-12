POL-EL: Geeste - Versuchter Einruchdiebstahl

Nordhorn (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 10 Uhr bis Freitag, 11:30 Uhr kam es in der Bentheimer Straße zu einem Einbruch in eine Wohnung. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu der Wohnung und durchsuchten diese. Ob die Täter auch Diebesgut erlangt haben, müssen weitere Ermittlungen ergeben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden. Rückfragen ...

