Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tresor in Hotel leergeräumt

Bad Bergzabern (ots)

Zwei dunkel gekleidete Personen räumten am späten Mittwochabend gegen 23:50 Uhr den Tresor im Hotel Kurparkblick in Bad Bergzabern leer. Es wurde Bargeld in fünfstelliger Höhe entwendet. Die Ermittlungen dauern noch an.

Zeugen, die Hinweise zur Sache oder zu den tatbeteiligten Personen geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06343-93340 oder über pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizei Bad Bergzabern zu melden.

