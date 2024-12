Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Auf dem Dach gelandet

Annweiler (ots)

Am 30.11.2024 befuhr gegen 14:30 Uhr ein 17-jähriger Leichtkraftfahrzeug-Fahrer die Kurhausstraße in Annweiler-Bindersbach in Richtung Annweiler. In einer Linkskurve kam er bei vereister Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, überschlug sich und kollidierte schließlich mit einer Mauer und einer Hausfassade. Der Fahrer wurde leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe beträgt circa 5500 Euro. Der Fahrer wird sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten müssen. Hierbei steht ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei im Raum.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell