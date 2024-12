Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Auto mit Glasflasche beworfen - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 30.11.2024 befuhr gegen 22:45 Uhr eine 51-jährige PKW-Fahrerin die Arzheimer Straße in Landau stadtauswärts. Durch unbekannte Täter wurde eine Glasflasche auf den PKW geworfen. Obwohl die Glasflasche den PKW traf, wurde dieser nicht beschädigt. Als Täter kommen hierbei zwei Jugendliche in Betracht, die jeweils mit E-Scootern unterwegs waren. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

