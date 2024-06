Gernsheim (ots) - In der Rektor-Schmitt-Straße drangen am Donnerstag (13.06.), zwischen 9.00 und 11.00 Uhr, Unbekannte auf bislang unbekannte Weise in ein Wohnhaus ein. Sie erbeuteten anschließend Geld und mehrere Uhren. In diesem Zusammenhang wird um sachdienliche Hinweise gebeten, welche an die Polizeistation Gernsheim über die Rufnummer 06258/9343-0 mitgeteilt ...

