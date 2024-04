Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebe zerschneiden Cabriodach/Beute: 5 Euro

Darmstadt (ots)

Das Cabriodach eines BMW wurde in der Nacht zum Donnerstag (11.04.) in einer Tiefgarage in der Hermannstraße von Unbekannten zerschnitten. Die Beschädigung wurde nach ersten Ermittlungen in der Zeit zwischen 19.30 und 8.00 Uhr begangen. Gestohlen wurden aus dem Fahrzeug ein 5 Euro-Schein aus der Mittelkonsole. Der angerichtete Schaden am Fahrzeug dürfte um ein Vielfaches darüber liegen.

Die Polizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell