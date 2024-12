Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Unfallflucht in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am 13.12.2024 gegen 15:45 Uhr kam es auf der B423 zwischen Blieskastel Webenheim und Homburg Einöd zu einer Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Verkehrsunfallflucht durch eines bislang unbekannten Fahrzeugführer eines grauen Vans, vermutlich Ford Galaxy oder ähnlich, mit unbekanntem Kennzeichen. Dieser befuhr die B 423 von Webenheim kommend und überholte ca. 200m nach Ortsausgang Webenheim einen vorausfahrenden unbekannten Pkw trotz vor Ort geltendem Überholverbot sowie entgegenkommender Fahrzeuge. Hierbei konnte ein unbekanntes Fahrzeug des Gegenverkehrs (weißer Transporter) dem überholenden Pkw gerade noch so ausweichen und so eine Frontalkollision vermeiden, was dem dahinter be-findlichen Pkw des Gegenverkehrs nicht mehr gelang. Trotz durchgeführter Gefahrenbremsung seitens des Fahrzeugführers des folgenden Pkw's des Gegenverkehrs kam es zur Kollision mit dem überholenden Van. Hierbei wurde der Spiegel des geschädigten Pkw's abgefahren, sodass an selbigem Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss mit seinem grauen Van unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung Homburg.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere der Fahrzeugführer des ausweichenden Pkw's, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

