FW-MK: Vereidigung von acht neuen Brandmeisteranwärtern

Vereidigung von acht neuen Brandmeisteranwärtern

Iserlohn

Am heutigen Dienstag, dem 28. März 2024, konnten wir acht neue Brandmeisteranwärter durch Carmen Malkus vom Bereich Personal vereidigen lassen.

Die neuen Auszubildenden beginnen nächste Woche, am 2. April 2024, die 18-monatige Ausbildung zum Brandmeister.

Sieben der acht Anwärter beginnen zunächst ihre Ausbildung zum Rettungssanitäter. David Wagener, als achter Kollege, hat bereits erfolgreich seine Ausbildung zum Notfallsanitäter abgeschlossen.

Der Grundausbildungslehrgang 01/2024, der unter der Leitung der Feuerwehr Iserlohn am Brandschutz- und Rettungsdienstzentrum des Märkischen Kreises in Altena stattfinden wird, wird auch in diesem Jahr zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der hauptamtlichen Wachen der Feuerwehren Lüdenscheid, Menden und Hemer durchgeführt.

Wir wünschen Christian Haase, Louis Duhme, Fabian Plettenberg, Sebastian Hellmuth, Marcel Bleckmann, Nick Gerhard Eckel, Marcel Markowski und David Wagener viel Erfolg in ihrem neuen Lebensabschnitt.

