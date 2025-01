Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Alkoholtest positiv - Mann fährt Fußgängerin an und flüchtet

Nettetal-Breyell (ots)

Am Dienstag gegen 16.45 Uhr hat ein Autofahrer beim Ausparken aus einer Parktasche eine Frau mit Rollator angefahren. Anschließend flüchtete er mit seinem Pkw.

Die 79-jährige Nettetalerin war mit ihrem Rollator unterwegs an der Biether Straße und wollte zum dortigen Discounter. Sie befand sich genau hinter einem Auto, als dessen Fahrer den Rückwärtsgang einlegte und ausparkte. Der Wagen traf sie mit dem Heck, sie stürzte und wurde dabei leicht verletzt.

Zum Glück hatte eine Zeugin die Situation beobachtet, konnte Farbe und Kennzeichen des Wagens nennen und den Fahrer beschreiben. Ein Einsatzteam fand den Wagen kurz darauf an der Adresse des Halters, ebenfalls in Nettetal- die Motorhaube war noch warm, und ein Mann, auf den die Beschreibung der Zeugin zutraf, versuchte, zu Fuß zu flüchten. Es handelte sich um einen 48-jährigen Polen aus Nettetal. Er räumte ein, gefahren zu sein. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Daraufhin wurden dem Mann Blutproben entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

In diesem Fall hat sich gezeigt, wie wertvoll genaue Beobachtungen an einem Unfallort für den Erfolg der Ermittlungen sein können. Zeugen hatten sich das Kennzeichen des Autos gemerkt und konnten den Fahrer beschreiben. Über das Kennzeichen konnten Halter und Adresse ausfindig gemacht werden. Die Beschreibung des Mannes trug dazu bei, dass der Tatverdächtige dann nicht mehr sagen konnte, er sei gar nicht der Fahrer gewesen. Wenn Sie einen Unfall beobachten, prägen Sie sich bitte möglichst viele Details ein. Und ganz wichtig: Geben Sie Ihre Beobachtungen vor Ort an die Einsatzkräfte weiter. /hei (82)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell