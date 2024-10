Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Rheinallee in Mainz

Mainz (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW in der Rheinallee in Mainz. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 34-Jähriger aus Bingen die Mainstraße mit seinem PKW in Richtung Rheinallee. An der dortigen Einmündung bog dieser verkehrswidrig nach links auf die Rheinallee in Richtung Mainz-Mombach ein. Ein 21-Jähriger aus Bad Kreuznach befuhr mit seinem PKW zusammen mit zwei 22-jährigen Beifahrern den linken Fahrstreifen der Rheinallee in Fahrtrichtung Innenstadt. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW des 34-Jährigen. Durch die Kollision wurden die beiden Fahrzeugführer sowie die Beifahrer leicht verletzt und teilweise vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Verkehr auf der Rheinallee zunächst vollständig gesperrt, konnte aber im weiteren Verlauf wieder partiell geöffnet bzw. abgeleitet werden. Die beiden PKW mussten abgeschleppt werden.

