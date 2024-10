Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: versuchte Wohnungseinbrüche

Mainz- Gonsenheim und -Neustadt (ots)

Zu einem versuchten Einbruch kam es am 10.10.2024 in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 12:00 Uhr in der Neustadt in einem Mehrfamilienhaus. Der Täter scheiterte jedoch an der Wohnungsabschlusstür.

Eine eingeschlagene Scheibe an ihrem Einfamilienhaus stellten am Abend des 10.10.2024 dessen Bewohner in Mainz Gonsenheim fest. Diese waren gerade aus dem Urlaub nach Hause zurückgekehrt. Hier hatte der Täter das Glas eingeschlagen, um an den Fenstergriff zu gelangen und zu öffnen. Das Fenster war jedoch mit zusätzlichen und abgeschlossenen Sicherungen verriegelt, weshalb auch hier die Täter scheiterten und flüchteten.

Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Es ist bekannt, dass mehr als jeder zweite Einbruch inzwischen bereits beim Versuch scheitert. Grund dafür sind im Regelfall Fenster, Türen, Lichtschächte, etc. die ausreichend stark geschützt und diese Sicherungen auch betätigt sind. Wichtig ist ebenso, dass man nicht selbst nachsieht oder einen Freund/Nachbarn schickt, falls man nach Hause kommt und Hinweise auf einen Einbruch findet. Bitte entfernen Sie sich und rufen dann über 110 die Polizei an. Nennen Sie am Anfang eines Notrufes bitte immer ihren Namen und wo sie aktuell sind und dann worum es geht.

Durch die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Mainz werden kostenlose Einbruchschutzberatungen zu Hause angeboten. Bei Interesse können Sie über Tel.: +49 6131 65-3390 oder beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de gerne einen Termin vereinbaren.

Kriminalpolizei Mainz:

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-33999 in Verbindung zu setzen.

