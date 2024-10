Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Tankstelle - Täter auf der Flucht

Mainz-Ebersheim (ots)

Am 11.10.2024 kurz vor 05 Uhr sah eine Zeugin zwei Personen, die von einer Tankstelle in Mainz Ebersheim wegrannten. Einer sei weiß, ein anderer schwarz gekleidet gewesen. Sie stellte nun fest, dass in die Tankstelle eingebrochen wurde und verständigte sofort die Polizei über Notruf. Kurz darauf meldeten weitere Personen über Notruf, dass es gerade zu einem Verkehrsunfall an einem Kreisel in Ebersheim gekommen sei. Zwei Personen seien von diesem verunfallten Fahrzeug weggerannt. Eine Verbindung zwischen den beiden Vorfällen konnte gezogen werden. Durch starke Kräfte, inklusive des Polizeihubschraubers, wurde bislang erfolglos nach den Geflüchteten gesucht. Bei der ersten Überprüfung des Unfallfahrzeuges konnte festgestellt werden, dass die angebrachten Kennzeichen gestohlen waren. Bei dem Diebesgut aus der Tankstelle handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um Zigaretten. Derzeit werden sowohl an der Unfallstelle als auch an der Tankstelle Tatortarbeiten durch- und die Ermittlungen weitergeführt.

Kriminalpolizei Mainz:

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-33999 in Verbindung zu setzen.

