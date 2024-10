Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einsätze wegen verwirrter Personen

Mainz-Bretzenheim (ots)

Zu gleich zwei Einsätzen mit nackten Personen musste am Dienstag die Polizei vom Mainzer Lerchenberg ausrücken.

Gegen 07:30 Uhr meldete ein Mitarbeiter einer Mainzer Kindertagesstätte, dass ein nackter Mann im Garderobenbereich auf dem Boden liegen und schlafen würde. Der augenscheinlich psychisch verwirrte 58-jährige Mann konnte sich selbst nicht erklären, wie er dahin gelangte und wurde auf eigenen Wunsch in ein Krankenhaus eingewiesen. Wie der Mann in das Gebäudeinnere kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Gegen 11:45 Uhr ging es für die Einsatzkräfte dann weiter in Richtung Mainz-Bretzenheim. Dort meldeten Passanten eine vollständig entkleidete Frau die in einem leeren Brunnen stehen und um sich schreien würde. Die 60-Jährige war auch gegenüber den Einsatzkräften wenig kooperativ und belästigte weiterhin vorbeigehende Passanten. Auch sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell