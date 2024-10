POL-PPMZ: Polizeibehörden in Mainz stellen Rufnummern um

Mainz - Hauptbahnhof (ots) - Am 05.10.2024 um 23:10 Uhr kam es zu einer schweren räuberischen Erpressung zum Nachteil eines Hotels in der Binger Straße in Mainz, in der Nähe des Hauptbahnhofs. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand betrat zu o.g. Zeit ein maskierter Täter die Lobby des Hotels, hielt eine schwarze Pistole in der Hand und richtete diese auf den Empfangsmitarbeiter. Nachdem der Täter einen niedrigen vierstelligen Betrag erbeutete, floh er aus dem Hotel und ...

