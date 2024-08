LPI-GTH: Diebstahl von Zaunsfeldern

Wilhelmsthal (Wartburgkreis) (ots) - Am gestrigen Nachmittag kollidierten zwei PKW im Bereich der L3020 am Abzweig nach Eckardtshausen. Der 60 Jahre alte Fahrer eines Opel kam aus Richtung Wilhelmsthal und beabsichtigte nach links in Richtung Eckardtshausen abzubiegen. In der Folge kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Skoda eines 51-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie abgeschleppt ...

