Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Kind

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Gartenstraße ein Verkehrsunfall. Nach vorliegenden Informationen befuhr ein 45 Jahre alter Fahrer eines Ford den Parkplatz und dabei auch die dort befindlichen Zebrastreifen. Währenddessen kam es plötzlich zum Zusammenstoß mit einem 11 Jahre alten Kind, der den Zebrastreifen mit einem Roller überquerte und dann in die Fahrerseite des PKW fuhr. Er verletzte sich dabei leicht. Am Ford und am Roller entstand geringer Sachschaden. (db)

