POL-PPMZ: Wohnungseinbrüche in Ober-Olm

Mainz-Oberstadt (ots) - Am Abend des 05. Oktober, zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Mehrfamilienhaus "Am Rodelberg" in Mainz. Durch das Aufhebeln einer Balkontür gelangten die Täter in die Wohnung und durchsuchten die Innenräume. Nachdem sie Schmuck und Bargeld an sich nahmen, können der oder die Täter unerkannt flüchten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

