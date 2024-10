Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mainz-Bretzenheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 01:35 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle B40 / AS Bretzenheim bzw. Haifa-Allee. Eine 38-Jährigen Mainzerin und ihr 66-jähriger, ebenfalls aus Mainz stammender, Beifahrer fuhren aus Richtung Kaiserslautern kommend in die Abfahrt und wurden in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn geschleudert.

Dort kollidierte der PKW mit einer Ampel. Die Fahrerin wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden, indem das Fahrzeugdach abgeschnitten wurde.

Beide Insassen wurden daraufhin mit Rettungswägen in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Da bei der Fahrzeugführerin vor Ort eine Atemalkoholkonzentration von knapp 0,7 Promille festgestellt wurde, wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Sie hat nun mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu rechnen.

