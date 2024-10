Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeipräsident Reiner Hamm ehrt besondere Leistungen und begrüßt 46 neue Polizistinnen und Polizisten

12 Polizistinnen und Polizisten ehrte Polizeipräsident Reiner Hamm im Rahmen einer Begrüßungsveranstaltung für neu zum PP Mainz versetzte Kolleginnen und Kollegen.

"Der Polizeiberuf ist ständig herausfordernd und täglich sind sie außergewöhnlichen Situationen ausgesetzt, aber es gibt dann nochmals Ereignisse, bei welchen auch Gefahren für das eigene Leben oder Belastungen für die psychische Gesundheit in Kauf genommen werden um anderen Menschen zu helfen!" so Reiner Hamm bei seiner Einleitung. In seiner Dankesrede ehrte er insbesondere Polizistinnen und Polizisten, die ihre eigene Sicherheit riskierten um Menschen aus ausweglosen Lebenssituationen zu retten. Dass dies nicht immer gelingt und Polizistinnen und Polizisten oftmals noch mit Tod und Leid konfrontiert werden, ist eine weitere, belastende Seite des Polizeiberufs. Mit der Übergabe einer Urkunde und einem kleinen Präsent sprach Hamm seine Anerkennung für die Leistungen aus.

Den 46 Neuen wünschte Hamm alles Gute in ihren neuen Dienststellen im gesamten Zuständigkeitsbereich des Präsidiums, der Verkehrsdirektion und Kriminaldirektion. Ihnen gab er mit auf den Weg, einen besonderen Beruf für den Dienst mit und für den Bürger ergriffen zu haben und stellte heraus, in einem besonderen Präsidium mit hoher Anerkennung zu arbeiten. Die 46 wurden erst am Montag, nach Abschluss ihres Studiums zu Polizeikommissarinnen und Polizeikommissaren ernannt.

Begrüßt wurden die neuen Polizisten und Polizistinnen zudem von einer Vertreterin des Personalrats und einer Vertreterin der Gleichstellungsbeauftragten.

