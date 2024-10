Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizei warnt vor Taschendieben: Seniorinnen im Bleichenviertel betroffen

Mainz (ots)

In den letzten Tagen kam es im Bleichenviertel zu zwei Fällen von Taschendiebstahl, bei denen älteren Frauen ihr Portmonee aus dem Rollator entwendet wurde. Der oder die Täter scheinen ihre Opfer gezielt auszuwählen, indem sie diese bei Bankbesuchen oder beim Einkaufen beobachten.

Die Polizei warnt daher eindringlich vor dieser Masche und rät, besonders aufmerksam zu sein. Achten Sie auf Ihre Wertgegenstände und lassen Sie Ihren Rollator nicht unbeaufsichtigt.

Am Freitag, 27. September und Mittwoch, 02. Oktober kam es zu zwei Diebstählen aus Rollatoren. Die Opfer waren eine 97-Jährige und eine 82-Jährige, die zuvor entweder einkaufen waren oder Geld an einem Bankautomaten abgehoben haben. In beiden Fällen stellten die Opfer bei einem späteren Einkauf fest, dass ihr Portmonee, welches zuvor in einer Tasche im Rollator verstaut war, verschwunden ist.

Eine Absuche aller Möglichkeiten verlief jeweils ergebnislos. Der Täter scheint die besondere Situation älterer Menschen, auszunutzen, diese länger zu beobachten und auf eine günstige Gelegenheit zu warten. Täterhinweise gibt es bislang nicht.

Die Opfer sind nach dem Diebstahl zum Teil verunsichert, ob sie ihr Portmonee nicht eventuell verlegt oder vergessen haben. Die Polizei geht daher davon aus, dass es bereits zu weiteren Taten gekommen sein kann, ohne dass diese angezeigt worden sind.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sollten Sie in einer aktuellen Situation verdächtige Personen oder Beobachtungen machen, melden Sie sich bitte umgehend unter der Notrufnummer 110. Sollten Sie zu einem der zurückliegenden Fälle oder zu einem noch unbekannten Fall Angaben machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Mainz 1 unter Tel.: 06131-654110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell