Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl/Unbefugte Ingebrauchnahme eines Radladers +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Junge Männer haben am späten Dienstag, 23. Juli 2024, versucht, einen Radlader in Delmenhorst zu entwenden bzw. haben diesen unbefugt in Gebrauch genommen und beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Aufmerksame Anwohner wählten gegen 23:45 Uhr den Notruf und schilderten, dass sie zwei junge Personen in der Mozartstraße sehen würden, die sich auf einer Baustelle an einem abgestellten Radlader zu schaffen machten. Diesen setzte einer der beiden Männer auch in Bewegung und fuhr in Richtung Hundertster Weg. Die zweite Person - jugendliches Äußeres, ca. 170 cm groß und dunkel gekleidet - ging neben dem fahrenden Radlader her. Wenig später müssen sie mit dem Radlader in der Delmodstraße zum Stehen gekommen und geflüchtet sein. Am Baufahrzeug entstanden Schäden, die noch nicht beziffert werden konnten. Ein Bergungsunternehmen musste beauftragt werden.

Wer weitere Hinweise zu den verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell