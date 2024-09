Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit Kind bei Radfahrausbildung

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der Paderborner Straße in Bad Wünnenberg-Haaren hat sich am Mittwochmorgen, 25. September, ein neunjähriger Fahrradfahrer Verletzungen zugezogen.

Das Kind war als Teilnehmer der an dem Tag stattfindenden Radfahrausbildung gegen 09.00 Uhr in Fahrtrichtung Niederntudorf unterwegs. Als der Junge nach links in die Vitusstraße abbiegen wollte, übersah er eine 59-jährige Autofahrerin, die in einem Opel Corsa auf der Paderborner Straße in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Das Kind, das einen Helm trug, wurde auf die Motorhaube des Corsas geladen und prallte gegen die Windschutzscheibe, die splitterte. Ein Rettungswagen brachte den Jungen vorsichtshalber für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Die weiteren Kinder der an der Radfahrausbildung beteiligten vierten Klasse sowie deren Eltern wurden durch die Polizei betreut. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Opel musste abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Paderborner Straße etwa eine Stunde lang gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

