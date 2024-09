Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN - Polizei führte Schwerpunkteinsatz Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch

Paderborn (ots)

(CK) - Im Tagesverlauf des Dienstags (24.09., 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr) führten Polizeibeamte mit starken Kräften Verkehrskontrollen im Paderborner Stadtgebiet durch. Der Schwerpunkt der Aktion lag dabei auf dem Thema Alkohol und Drogen.

An den Kontrollstellen an der Bahnhofstraße und an der B 64 in Fahrtrichtung Bad Driburg wurde der Durchgangsverkehr anlassbezogen angehalten und kontrolliert.

Die eingesetzten Einsatzkräfte stellten bei zehn Personen einen Drogenkonsum, vorrangig durch Cannabisprodukte, fest. Allen Betroffenen wurden Blutproben entnommen. Fünf weitere Verkehrsteilnehmer waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden gefertigt.

Durch einen Zeugen wurde ein PKW auf der B 64 beobachtet, der plötzlich vor der Kontrollstelle am Seitenstreifen anhielt. Hier tauschten Fahrer und Beifahrer die Plätze. Diese Beobachtung teilte der Zeuge einem in der Kontrolle eingesetzten Polizeibeamten mit, welcher daraufhin das Fahrzeug anhalten konnte. Der ursprüngliche Führer des PKW war nicht im Besitz der gültigen Fahrerlaubnis.

#LEBEN bringt die Anstrengungen der Polizei, schwere Verkehrsunfälle zu reduzieren, auf den Punkt. Zugleich soll #LEBEN daran erinnern, worauf es bei der Teilnahme am Straßenverkehr ankommt: Auf sichere Mobilität. Denn Verkehrsunfälle passieren nicht einfach so - sie werden verursacht, weil in den meisten Fällen Regeln missachtet werden.

Die Botschaft ist also so einfach wie wirkungsvoll:

Wenn wir uns im Straßenverkehr an Regeln halten, schützen wir Leben. Jede richtige Entscheidung bei Situationen im Straßenverkehr trägt zur Sicherheit aller bei. Wir alle tragen Verantwortung für eine sichere Mobilität.

