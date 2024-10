Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schwerer Raub auf Hotel

Mainz - Hauptbahnhof (ots)

Am 05.10.2024 um 23:10 Uhr kam es zu einer schweren räuberischen Erpressung zum Nachteil eines Hotels in der Binger Straße in Mainz, in der Nähe des Hauptbahnhofs. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand betrat zu o.g. Zeit ein maskierter Täter die Lobby des Hotels, hielt eine schwarze Pistole in der Hand und richtete diese auf den Empfangsmitarbeiter.

Nachdem der Täter einen niedrigen vierstelligen Betrag erbeutete, floh er aus dem Hotel und in der Folge in Richtung "Am Linsenberg".

Die Person wird folgendermaßen beschrieben: männlich, südländisches Erscheinungsbild, 1,65-1,70m groß, dunkle Augen, Maske im Gesicht, Kapuze, schwarze Regenjacke, Jogginghose mit weißen Streifen, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann bzw. verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell