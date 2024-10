POL-PPMZ: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 68-jährigen Herrn Rudolf wird zurückgenommen.

Mainz (ots) - Am Dienstagabend hat eine ehrliche Finderin ca. 4.000EUR Bargeld in der Rheinallee gefunden. Die 63-jährige Rheinhessin hat das Geld zunächst mit nach Hause genommen und dann die Polizei auf dem Lerchenberg verständigt. Die holten das Geld bei der Finderin ab. Da der oder die Verlierer /-in bislang unbekannt ist, sucht die Polizei nach dem Eigentümer. Ein kleiner Tipp der vollständigkeitshalber: ...

mehr