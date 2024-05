POL-VK: Entsorgung von Altreifen im Wald

Völklingen (ots) - Am 21.05.2024, um 04:31 Uhr, ereignete sich in der Karolingerstraße in Völklingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Der Pkw-Fahrer, 56 Jahre, wohnhaft in Wadgassen, befuhr mit einem VW Golf die Autobahnabfahrt Völklingen City der BAB 620 von Wadgassen kommend in Fahrtrichtung Völklingen. Der Rollerfahrer, 37 Jahre, wohnhaft in Bous befuhr die Karolingerstraße von ...

