Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Dorsten/Recklinghausen: Einbrüche - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Im Zeitraum vom 6. Oktober (12:00 Uhr) bis zum 8. Oktober (15:00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus auf der Pliesterbecker Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen hebelten sie dazu ein Fenster auf. Sie stahlen unter anderem Schmuck und flüchteten unerkannt.

Marl:

Auf der Pfalzstraße kam es am 8. Oktober zu einem Einbruch in eine Doppelhaushäfte. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Wohnhaus. Ob Gegenstände entwendet wurden ist noch unklar. Die Tatzeit liegt zwischen 06.30 Uhr und 18:30 Uhr.

Recklinghausen:

Im Zeitraum vom 8. Oktober (16.00 Uhr) bis zum heutigen Tage (6.50 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte auf der Niederstraße ein. Über ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster verschafften sie sich Zutritt. Sie entwendeten unter anderem einen Tresor. Für den Transport nutzen die Unbekannten vermutlich ein Fahrzeug.

Wer Angaben zu den Vorfällen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der 0800/2361 111 zu melden.

