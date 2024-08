Polizei Homberg

POL-HR: Brand von Trafostation

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.08.2024:

Oberaula

Ereigniszeit: Freitag, den 02.08.2024; 10:55 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Freitagmorgen gegen 10:55 Uhr in dem Katteröder Weg in Oberaula eine Trafostation in Brand, wodurch der Strom in den Ortschaften Oberaula und Hausen ausfiel. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand am Einsatzort löschen. Der Energieversorger konnte gegen 11:55 Uhr die brennende Trafostation vom Stromnetz trennen, sodass die betroffenen Haushalte wieder Strom erhielten. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei sind derzeit noch vor Ort im Einsatz.

Die Kriminalpolizei Homberg hatte die Brandursachenermittlung vor Ort übernommen. Über die Brandursache und das genaue Ausmaß des Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

