Polizei Homberg

POL-HR: Autofahrerin unter Drogeneinfluss in Kontrollstelle festgestellt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 31.07.2024:

Homberg

Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen führten Beamte der Polizeistation Homberg mehrere Verkehrskontrollen unter dem Themenschwerpunkt "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" durch. Hierzu wurden u.a. Kontrollstellen in der Marburger Straße in Homberg/Lützelwig und am Kraftwerk in Borken (Hessen) eingerichtet. In der Zeit von 15 Uhr bis 23 Uhr wurden insgesamt 89 Fahrzeuge angehalten und 122 Personen kontrolliert.

Wie die Beamten des Kontrolltrupps berichten sind neben Ordnungswidrigkeiten wie Gurtverstößen auch div. Fahrzeugmängel (defektes Abblendlicht) festgestellt worden. Zusammenfassend wurden 13 Verwarnungen ausgesprochen. Zusätzlich leiteten die Beamten bei einer weiblichen Verkehrsteilnehmerin ein Verfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr ein. Die Borkenerin steht im Verdacht ein Fahrzeug unter dem Einfluss von Cannabis geführt zu haben. Sie musste sich in Folge einer Blutentnahme unterziehen. Weiterhin konnte ein Fahrzeug angehalten werden, bei dem der männliche Fahrzeugführer aus Neuental keine Fahrerlaubnis vorlegen konnte. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Beiden Personen wurde in Folge die Weiterfahrt untersagt.

Die Polizeidirektion Schwalm-Eder beabsichtigt auch weiterhin Verkehrskontrollen in dieser Art und Umfang im Schwalm-Eder-Kreis durchzuführen.

Martin Stumpf - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell