Polizei Homberg

POL-HR: Diesel von LKW abgezapft

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.07.2024:

Wabern

Tatzeit: Samstag, 27.07.2024,10:00 Uhr bis Montag, 29.07.2024, 06:00 Uhr

Im Laufe des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter aus vier LKW insgesamt 150 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die LKW am Samstag gegen 10:00 Uhr in der Industriestraße in Wabern auf einem umzäunten Firmengelände abgestellt. Am Montagmorgen haben Mitarbeiter der dortigen Firma die entleerten Kraftstofftanks bemerkt. Der Wert des entwendeten Kraftstoffs wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Telefon 05622/9966-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell