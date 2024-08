Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl von Baustelle

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.08.2024:

Schwalmstadt

Tatzeit: Donnerstag, den 01.08.24 um 22:00 Uhr bis Freitag, den 02.08.24 um 06:00 Uhr

In der Straße "Am Rommerscheberg" in Schwalmstadt haben Diebe zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen einen Stampfer von einer Baustelle gestohlen. Nach derzeitigen Erkenntnissen entnahmen die unbekannten Täter den Stampfer von einem Baustellenfahrzeug. Anschließend entfernten sie sich damit in unbekannte Richtung. Der Wert des Stampfers liegt im vierstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Telefon 06691/943-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell