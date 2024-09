POL-HST: Polizei sucht Zeugen zu Geisterfahrerin auf der A20

Bad Sülze (ots) - Auf Beschluss des Amtsgerichtes Stralsund bittet die Kriminalpolizei in Ribnitz-Damgarten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlichen Betrüger. Der Polizei in Ribnitz-Damgarten wurde am 18.07.2024 angezeigt, dass einer 77-järigen deutschen Geschädigten das Portemonnaie gegen 8:45 Uhr aus der Einkaufstasche in einem Supermarkt in Bad Sülze gestohlen wurde. ...

mehr