Polizei Homberg

POL-HR: Homberg - Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.08.2024:

Homberg

Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Tatzeit: Freitag, 09.08.2024, 08:15 Uhr bis Freitag, 09.08.2024, 14:00 Uhr

Unbekannte sind in ein Wohnhaus eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld erbeutet.

Die unbekannten Täter brachen in der Zeit von Freitagmorgen bis zum Freitagmittag in ein Wohnhaus an der Straße "Am Turnplatz" in Homberg-Waßmuthshausen ein, indem sie die Glasscheibe eines Fensters zerstörten. Nachdem die Unbekannten in den Innenbereich des Wohnhauses gelangt waren, wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen abgesucht. Schlussendlich erbeuteten die unbekannten Täter Schmuck und Bargeld mit einem Gesamtwert im niedrigen vierstelligen Bereich und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Insgesamt entstand ein derzeit geschätzter Sachschaden in Höhe von 800,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell