POL-RE: Castrop-Rauxel: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Bottrop Am Montagabend brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Prosperstraße ein. Die Einbrecher hebelten die Hauseingangstür auf und durchsuchten das Haus nach Beute. Bislang konnten noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Hinweise auf die Täter oder deren Fluchtrichtung liegen nicht vor. In der Nacht zu Dienstag schlugen Unbekannte ein Fenster zu einem Jugendzentrum Am ...

