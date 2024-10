Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/Bottrop: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Montagabend brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Prosperstraße ein. Die Einbrecher hebelten die Hauseingangstür auf und durchsuchten das Haus nach Beute. Bislang konnten noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Hinweise auf die Täter oder deren Fluchtrichtung liegen nicht vor.

In der Nacht zu Dienstag schlugen Unbekannte ein Fenster zu einem Jugendzentrum Am Schlangenholt ein. Im Gebäude traten sie eine Tür ein, anschließend suchten sie nach Beute. Die Einbrecher nahmen Bargeld und ein Handy mit.

Datteln

Eine Videokamera zeichnete einen Einbruch in eine Gaststätte an der Castroper Straße auf. Danach verschaffte sich ein unbekannter Mann am Montag um 03:00 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Gasträumen. Der Einbrecher nahm einen Tresor mit Bargeld und einen Laptop mit. Anschließend flüchtete er durch das Fenster in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 30 Jahre alt, schlank, hageres Gesicht, kurze Haare, kurzer Bart, bekleidet mit Kapuzenpullover, Daunenjacke, "Baggy"-Jeans, Nike-Turnschuhen, Rucksack

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell