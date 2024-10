Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: AnsprechBAR auf dem Trödelmarkt in der Innenstadt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, den 06.Oktober gab es im Rahmen der Veranstaltungsreihe "AnsprechBAR" wieder die Möglichkeit, in ungezwungener Atmosphäre, mit der Polizei ins Gespräch zu kommen. Bei gutem Wetter wurde das Angebot zahlreich genutzt. Viele Bürgerinnen und Bürger stellten Fragen und informierten sich zu verschiedenen Themen oder äußerten persönliche Anliegen. In der Zeit von 11-16 Uhr waren neben Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Bezirksdienstes auch Kolleginnen und Kollegen der Präventions-Dienststellen vor Ort und standen für Fragen jeglicher Art, von Einbruchschutz über Fahrradtraining zur Verfügung. Die Resonanz der Bürgerinnen und Bürger war durchweg positiv. Den persönlichen Kontakt zur Polizei aufzunehmen und sich dabei mit einem Kaffee in der Hand zu unterhalten, bietet die Gelegenheit, das Gespräch in den Mittelpunkt zu stellen und das gegenseitige Verständnis zu verbessern. Die nächste AnsprechBAR findet am 10. Oktober (Donnerstag) auf dem Creiler Platz in Marl statt. Von etwa 11 bis 15 Uhr werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei Recklinghausen vor Ort sein, um Gespräche zu führen und zu informieren. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die Möglichkeit zu nutzen und in den Dialog mit der Polizei zu treten.

