POL-PPMZ: 70-jähriger Mann aus Alzey vermisst

Mainz- Gonsenheim und -Neustadt (ots) - Zu einem versuchten Einbruch kam es am 10.10.2024 in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 12:00 Uhr in der Neustadt in einem Mehrfamilienhaus. Der Täter scheiterte jedoch an der Wohnungsabschlusstür. Eine eingeschlagene Scheibe an ihrem Einfamilienhaus stellten am Abend des 10.10.2024 dessen Bewohner in Mainz Gonsenheim fest. Diese waren gerade aus dem Urlaub nach Hause zurückgekehrt. ...

