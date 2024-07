Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Dreijähriger bei Verkehrsunfall in Greifswald leicht verletzt

Greifswald (ots)

Am heutigen Tag (08.07.2024) kam es gegen 08:30 Uhr auf der Toilstoistraße in Greifswald zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Fahrradfahrer, wobei letzterer leicht verletzt wurde.

Die 36-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines Transporter Mercedes-Benz befuhr die Tolstoistraße aus Richtung Koitenhäger Landstraße kommend in Fahrtrichtung Ernst-Thälmann-Ring. Zeitgleich befuhr der 3-jährige deutsche Radfahrer gemeinsam mit seiner Begleitperson die sich in der Maxim-Gorki-Straße befindliche Radverkehrsanlage in Fahrtrichtung Tolstoistraße.

Die von rechts kommende und demzufolge vorfahrtsberechtigte 36-jährige Fahrzeugführerin reduzierte ihre Geschwindigkeit vor dem Passieren des Kreuzungsbereiches unter Berücksichtigung der Vorfahrtsregel "Rechts vor Links" und übersah dabei den unvermittelt von links kommenden, wartepflichtigen Dreijährigen beim Überqueren der Fahrbahn. Trotz einer unverzüglich eingeleiteten Gefahrenbremsung seitens der Fahrzeugführerin des Transporters kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden beteiligten Fahrzeugen.

In Folge der Kollision stürzte der Dreijährige und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde durch die eingesetzten Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Behandlung ins Universitätsklinikum verbracht. Des Weiteren entstand infolge des Unfallgeschehens an beiden beteiligten Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca. 550 Euro.

