Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW in Prüm

Prüm (ots)

In der Nacht von Freitag, 06.10.2023 kam es zwischen 20:00 Uhr und 07:30 Uhr am Folgetage zu einer Sachbeschädigung eines Fahrzeuges in der Unterbergstraße in Prüm. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Fahrzeugscheiben eines Mini Coopers mithilfe eines Beiles und eines Pflastersteines eingeworfen. An dem Fahrzeug entstand hoher Sachschaden. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem/der Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

