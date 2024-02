POL-EU: Pkw-Aufbrüche

Euskirchen-Palmersheim (ots) - In der Nacht von Dienstag (6. Februar) auf Mittwoch schlug ein bislang Unbekannter in der Palmersheimer Straße an einem Pkw das Beifahrerfenster ein und das Stoffdach des Cabrios wurde leicht aufgeschnitten. Gestohlen wurden Kleidungsstücke in einem Wert im oberen dreistelligen Euro-Bereich. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / 799-90209 E-Mail: ...

mehr