Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schülern: Raser sieht rot und zerstört Blitzer

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.11.2024 Nr. 2

11.11 / Raser sieht rot und zerstört Blitzer

Schülern: Ein junger Verkehrsteilnehmer verlor am Montagmittag, in der Zeit zwischen 12.00 und 12.30 Uhr die Selbstbeherrschung, nachdem er mit seinem Transporter in der Schneverdinger Ortschaft Schülern mit 85 km/h gemessen wurde. Der junge Mann kehrte an den Ort des Geschehens zurück und zerstörte die technischen Instrumente. Anschließend verließ er den Ort des Geschehens. Die Polizei suchte die Halteranschrift auf, konnte den Fahrer aber bisher nicht antreffen. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der Messbeamte des Landkreises wurde von dem Heranwachsenden nicht attackiert. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell