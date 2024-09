Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrerin übersehen

Bad Salzungen (ots)

Am frühen Dienstagabend wollte ein 33-jähriger Autofahrer von einem Parkplatz auf die Leimbacher Straße in Bad Salzungen auffahren. Dabei übersah der Mann eine von rechts kommende und auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg fahrende 56-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß bei dem die Frau leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

