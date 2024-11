Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Festnahme nach Einbruch in Lottogeschäft; Soltau: Keine falschen Vorwerk-Mitarbeiter; Munster: Kontrollen; Schneverdingen: Einbruch in Wohnhaus

08.11.2024 / Festnahme nach Einbruch in Lottogeschäft

Bad Fallingbostel: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis konnten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Jugendliche festnehmen, die gegen 03:30 Uhr gewaltsam in ein Lottogeschäft in der Walsroder Straße eingedrungen sind. Da die beiden Tatverdächtigen aus dem Raum Hannover stammen, werden die weiteren Ermittlungen durch die Polizei Ronnenberg geführt, die weitere Hinweise zur Tat unter 05109-5170 entgegennimmt.

08.11.2024 / Keine falschen Vorwerk-Mitarbeiter

Soltau: Am 04.11.2024 berichtete die Polizeiinspektion Heidekreis von einer möglichen Betrugsmasche durch vermeintlich falsche Vorwerk-Mitarbeiter (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5901013). Die weiteren Ermittlungen haben nun ergeben, dass die beiden Männer tatsächlich im Auftrag der Firma Vorwerk tätig sind. Die durch die Polizei genannten Verhaltenstipps bei Haustürbesuchen sollten dennoch weiterhin beachtet werden.

07.11.2024 / Kontrollen

Munster: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis, der Bereitschaftspolizei aus Lüneburg, der Militärpolizei sowie des Ordnungsamtes der Stadt Munster führten am Donnerstag gemeinsame Kontrollen im Munsteraner Stadtgebiet durch. Dabei überprüften die Kontrollierenden gegen Mittag auch an den beiden Grundschulen sowie am Gymnasium den Verkehr und führten viele Gespräche, um auf die Gefahren während der teils hektischen Hol- und Bring-Zeiten aufmerksam zu machen. Zudem wurden in diesem Zuge Präventionsflyer an die Eltern verteilt, die insbesondere nochmal über einen sicheren Schulweg aufklären. Die insgesamt rund 100 Verkehrskontrollen führten zu fast 60 Verwarnungen und sind ein Anhalt dafür, dass solche Aktionen auch weiterhin durch die Polizei forciert werden. Speziell die Kontrollen an den Schulen werden die nächsten Wochen verstärkt durchgeführt -hier sollten gerade in der dunklen Jahreszeit vornehmlich die Eltern auf die funktionierende Beleuchtung an den Fahrrädern ihrer Kinder achten.

07.11.2024 / Einbruch in Wohnhaus

Schneverdingen: Unbekannte hebelten am Donnerstag, in der Zeit von 16:50 Uhr bis 19:00 Uhr, die Tür eines Wohnhauses in Haswede auf. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

