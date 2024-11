Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Schwerer Verkehrsunfall; Ahlden: Traktorzubehör entwendet; Munster: Einbruch in zwei Häuser

Heidekreis (ots)

05.11.2024 / Schwerer Verkehrsunfall

Schwarmstedt: Am frühen Dienstagmorgen kam es auf der Landesstraße 193, zwischen Esperke und Grindau, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26-Jähriger wich nach ersten Erkenntnissen einem Wildtier aus, kam infolgedessen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der Rodewalder lebensgefährlich verletzt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die Fahrbahn wurde im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt.

04.11.2024 / Traktorzubehör entwendet

Ahlden: Unbekannte begaben sich in der Zeit von Sonntagabend bis Montagfrüh auf ein landwirtschaftliches Anwesen im Mörschweg und entwendeten jeweils die Zugmäuler von vier Traktoren sowie einen hydraulischen Oberlenker. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Hodenhagen unter 05164-802550 entgegen.

04.11.2024 / Einbruch in zwei Häuser

Munster: Am Montag drangen in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr Unbekannte in zwei Häuser in Munster ein. Dabei hebelten die Täter das Fenster eines leerstehenden Einfamilienhauses im Speckenmoor auf. Diebesgut erlangten sie jedoch nicht. Wenige hundert Meter weiter verschafften sich die Einbrecher in der Waldstraße dann über ein Schwingfenster Zugang zu einem Einfamilienhaus. Dafür kletterten die Unbekannten zuvor auf das Schrägdach des Hauses. Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

