Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Essel/A 7: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss; Schwarmstedt: Fahrradeigentümer gesucht (FOTO); Soltau: Vorsicht: Betrüger geben sich als Vorwerk-Mitarbeiter aus!

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

03.11.2024 / Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Essel/A 7: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am späten Sonntagabend einen 23-jährigen Autofahrer an der Raststätte Allertal West. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur ohne Führerschein unterwegs war - ein durchgeführter Urintest reagierte zudem positiv auf THC. Dem Magdeburger wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

03.11.2024 / Fahrradeigentümer gesucht (FOTO)

Schwarmstedt: Die Polizei in Schwarmstedt stellte bereits am 22.10.2024 ein schwarzes Fahrrad der Marke Ortler (28 Zoll) in der Straße "Lange Feldweg" in Essel sicher. Das Rad (siehe Foto) konnte bisher keiner Person zugeordnet werden und stammt womöglich aus einem Diebstahl. Hinweise zum Eigentümer werden unter 05071-800350 entgegengenommen.

04.11.2024 / Vorsicht: Betrüger geben sich als Vorwerk-Mitarbeiter aus!

Soltau: Die Polizeiinspektion Heidekreis möchte auf eine mögliche Betrugsmasche aufmerksam machen, die sich am letzten Dienstag (29.10.2024) in der Breslauer Straße ereignet hat.

Hier klingelten zwei Männer bei einer 85-Jährigen und stellten sich als Mitarbeiter der Firma Vorwerk vor. Unter diesem vermeintlichen Vorwand wollten sie in die Wohnung der Dame gelangen, die ihnen jedoch keinen Einlass gewährte. Im Anschluss verständigte die Frau ihren Sohn und verhielt sich damit genau richtig. Ein verabredeter Ausweichtermin wurde durch die beiden Männer einige Tage später nicht wahrgenommen.

Die Polizeiinspektion Heidekreis rät in diesem Kontext:

- Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Betrüger setzen ihre Opfer oft unter Druck - bleiben Sie ruhig und lassen Sie sich nicht zu überstürzten Entscheidungen drängen!

- Rufen Sie im Zweifel ihre (örtliche) Polizei an!

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell