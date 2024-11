Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: In Juweliergeschäft eingebrochen; Bispingen: Geld entwendet; Bispingen: Fußgängerin angefahren; Bad Fallingbostel: Stoßstange entwendet.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 01.11.2024 Nr. 1

31.10./ In Juweliergeschäft eingebrochen

Soltau: Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 04:35 Uhr warfen unbekannte Täter die Schaufensterscheibe zu einem Juweliergeschäft am Georges-Lemoine-Platz ein. Eine hinter der Scheibe befindliche Sicherungsjalousie verhinderte ein weiteres Eindringen ins Innere. Die Täter entwendeten aus der Auslage eine geringe Menge Schmuck und konnten unerkannt vom Tatort flüchten. Die Schadenshöhe wird mit mehreren tausend Euro beziffert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

30.10./Geld entwendet

Bispingen: Bei einem Einbruch in ein Restaurant am Horstfeld am Montagmorgen, gegen 05:20 Uhr,verschafften sich unbekannte Täter über eine Tür Zutritt in das Gebäudeinnere. Die Diebe erbeuteten einige hundert Euro Bargeld und flüchteten. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bispingen, Tel. 05194/982460 in Verbindung zu setzten.

30.10./ Fußgängerin angefahren

Bispingen: Beim Abbiegen von einer Parkplatzausfahrt auf die Hauptstraße übersah ein 34-jähriger Autofahrer eine die Fahrbahn querende 83-jährige Fußgängerin. Bei dem Zusammenstoß kam die Dame zu Fall und wurde leicht verletzt in das Krankenhaus eingeliefert.

31.10./ Diebe bauen Stoßstange ab

Bad Fallingbostel: In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag demontierten Diebe an einem im Kolkweg abgestellten Pkw der Marke BMW die gesamte Frontstoßstange und entwendeten diese. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter der Tel.: 05162/9720 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell