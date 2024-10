Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Terrassentür zertrümmert; Bispingen: Einbruch; Soltau/Munster: Radfahrer übersehen; Bad Fallingbostel: Unfallflucht; Schwarmstedt: Gefährliches Fahrmanöver nach Ladendiebstahl

Heidekreis (ots)

28.10.2024 / Terrassentür zertrümmert

Schneverdingen: Unbekannte zertrümmerten am Montag, zwischen 16:00 Uhr und 19:15 Uhr, die Terrassentür eines Hotels in der Harburger Straße. Anschließend betraten sie einen Raum. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zur Tat und verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

28.10.2024 / Einbruch in Wohnhaus

Bispingen: Am Montag, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 16:20 Uhr, drangen Einbrecher in ein Wohnhaus in der Bergstraße ein. Hierfür hebelten sie die Terrassentür auf. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld und Schmuck. Hinweise zur Tat und verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

28.10.2024 / Radfahrer übersehen

Soltau/Munster: Ein 51-jähriger Autofahrer übersah am Montagvormittag am Krauls Eck eine bevorrechtigte Radfahrerin, als er von der Winsener Straße in die Lüneburger Straße einbiegen wollte. Nach dem anschließenden Zusammenstoß musste die 74-jährige Radfahrerin leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert werden. In Munster kam es nachmittags ebenfalls zu einem Unfall, bei dem ein 20-jähriger Autofahrer an der Einmündung Am Sandkrug/Rübezahlweg einen 59-jährigen Radfahrer nicht sah. Auch hier wurde der Radfahrer leicht verletzt.

28.10.2024 / Unfallflucht

Bad Fallingbostel: Am Montagnachmittag fuhr ein Transporter von einem Grundstück auf die Düshorner Straße und übersah dabei offensichtlich den fließenden Verkehr, der stark abbremsen musste. Dabei kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 40-jährige Frau leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt dennoch fort und hinterließ die zwei verunfallten Fahrzeuge. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 zu melden.

26.10.2024 / Gefährliches Fahrmanöver nach Ladendiebstahl

Schwarmstedt: Mehrere Zeugen beobachteten am Samstag gegen 14:15 Uhr am Mönkeberg einen flüchtigen Ladendieb, der sich mit seinem Auto viel zu schnell vom dortigen Parkplatz entfernte und beinahe mit einer Passantin kollidierte. Die Frau konnte sich nach Zeugenangaben nur mit einem Sprung zur Seite retten. Die Polizei in Schwarmstedt (Tel. 05071-800350) sucht nun diese Frau und ggf. weitere Zeugen/Geschädigte zu dem Vorfall.

