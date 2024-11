Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Essel - Verkehrsunfall, beeinflusst und ohne Fahrerlaubnis BAB A27 - PKW im Vollbrand

PI Heidekreis (ots)

Walsrode - Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Nachdem ein 24-jähriger bereits eine Körperverletzung auf dem Herbstmarkt am Freitagabend in Walsrode begangen hatte, attackierte er anschließend noch die eingesetzten Polizeibeamten und verletzte zwei von ihnen leicht. Der Mann wurde daraufhin dem Polizeigewahrsam zugeführt. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen den 24-jährigen Walsroder eingeleitet.

Essel - Verkehrsunfall, beeinflusst und ohne Fahrerlaubnis

Samstagnacht kam ein 18-jähriger bei Essel mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Mauer. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann aus Lindwedel unter dem Einfluss alkoholischer Mittel stand und zudem nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Pkw wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Soltau - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitagabend brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus in Soltau ein, indem sie die Terrassentür aufhebelte. Sämtliche Räumlichkeiten wurden nach Diebesgut durchsucht. Nach dem Einbruch entkamen die Diebe unerkannt. Die Ermittlungen dauern an.

Schneverdingen - PKW aufgebrochen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Schneverdingen ein geparktes Fahrzeug aufgebrochen. Die Scheibe der Beifahrertür wurde eingeschlagen. Aus der Jacke, die auf dem Beifahrersitz lag wurde eine Geldbörse mit Bargeld entwendet.

BAB A7 - Fahren unter THC Einfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der BAB 7 im Bereich Schwarmstedt wird festgestellt, dass der 43-jährige Fahrzeugführer aus Klempau seinen Pkw unter dem Einfluss von THC geführt hat. Eine Blutprobe wurde entnommen, ein Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

BAB A27 - PKW im Vollbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache kommt es nach Angaben des betroffenen Pkw-Führers zum Funkenflug aus dem Motorraum und kurze Zeit später zu Flammenbildung. Der Pkw konnte auf dem Seitenstreifen im Bereich der Anschlussstelle Walsrode-Süd abgestellt werden. Der 33-jährige Fahrzeugführer aus Ronnenberg konnte sich rechtzeitig aus dem Pkw retten. Der Pkw ist trotz des Löscheinsatzes der FFW Walsrode komplett ausgebrannt.

Bad Fallingbostel - Sachbeschädigung an Pkw - 31.10.- 02.11.2024

Auf dem Verkaufsgelände eines Bad Fallingbosteler Autohandels in der Vogteistraße wurden durch eine unbekannte Täterschaft zwei Pkw durch jeweiliges Einschlagen einer Seitenscheibe beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise über verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Bad Fallingbostel telefonisch unter 05162/972-115 entgegen.

